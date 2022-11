Carla Zambelli depõe à PGR sobre ameaça a homem negro com arma de fogo e se vitimiza: "violência política"

A deputada bolsonarista, que fugiu para os Estados Unidos, discutiu com um homem negro, o jornalista Luan Araújo, no bairro do Jardins, em São Paulo, e perseguiu-o com uma pistola edit

247 - A bolsonarista Carla Zambelli, reeleita deputada federal pelo PL, depôs, nesta quarta-feira, 16, à Procuradoria-Geral da República (PGR), por videoconferência, sobre o uso de arma na véspera do segundo turno das eleições.

A deputada, que fugiu para os Estados Unidos, discutiu com um homem negro, o jornalista Luan Araújo, no bairro do Jardins, em São Paulo, e perseguiu-o com uma pistola.

Ela alegou que sua ação foi uma reação ao que ela classificou de ofensas e ameaças e disse que o caso é um episódio de "violência política".

"Sobre o momento em que sacou uma arma, Carla Zambelli esclareceu o contexto em que o fato se deu, expondo as razões pelas quais sua conduta não se revestiu de nenhuma ilegalidade", disse nota da parlamentar enviada à coluna de Carla Araújo, do Uol .

Segundo a nota de Zambelli, no depoimento à PGR ela "esclareceu a dinâmica da situação, quando foi abordada na companhia de seu filho de 14 anos, tendo recebida ofensas à sua honra e ameaças à sua vida".

"A defesa da deputada esclarece que não existe nenhuma ação penal em andamento, tratando-se tão somente de um procedimento de apuração preliminar, a qual acredita conduzirá ao arquivamento do caso", disse a nota.

Zambelli ainda afirmou que as críticas do jornalista negro foram realizadas um dia após ela ter sido vítima de vazamento de seu número de telefone em redes sociais, "ocasião em que recebeu inúmeras mensagens com ameaças de morte e xingamentos".

"Estou segura que se fosse uma mulher de esquerda tratada daquela forma por um bolsonarista, o tratamento seria bastante diferente", destacou a nota.

