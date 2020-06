Carla Zambelli diz não correr o risco de se decepcionar com Bolsonaro, porque não tem expectativas com relação a ele

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que não corre o risco de se decepcionar com Jair Bolsonaro porque "sabe dos defeitos dele, então a gente não corre esse mesmo risco de se decepcionar". A parlamentar fez um comparativo com Sérgio Moro. "Quanto mais alto você coloca a pessoa na expectativa, maior é a queda, né?" edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que não corre o risco de se decepcionar com Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), porque não tem expectativa alguma em relação a ele. "O Moro era realmente um herói para a gente, a gente não via defeitos nele. Quanto mais alto você coloca a pessoa na expectativa, maior é a queda, né? Com o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro a gente sabe dos defeitos dele, então a gente não corre esse mesmo risco de se decepcionar", disse a parlamentar em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Moro deixou o cargo no dia 24 de abril apontando crime de responsabilidade de seu antigo chefe. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", denunciou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello autorizou a abertura de um inquérito para investigar Bolsonaro por suposta tentativa de interferência política na PF.

Em nota divulgada no dia 25 de maio, Bolsonaro disse que "nunca" interferiu na corporação.

"São levianas todas as afirmações em sentido contrário. Os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitei informações a qualquer um deles. Espero responsabilidade e serenidade no trato do assunto", disse. "Por questão de Justiça, acredito no arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo", acrescentou.

