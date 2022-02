Carla Zambelli diz ter "muito mais medo" de Moro que de Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou ter "muito mais medo" do ex-juiz parcial Sérgio Moro do que do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas eleitorais.

"Deixa só explicar. O Lula não consegue enganar muitas pessoas já", disse a parlamentar ao programa Morning Show, da Jovem Pan. "O Moro, com aquele jeitinho dele, de fala mansa, de frieza, de expressão que não muda, ele ainda pode enganar muita gente", complementou.

Nova pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada no dia 27 de janeiro, apontou Lula com 44% dos votos. A tendência é de vitória em primeiro turno. Os outros candidatos, somados, têm 45% das intenções de voto.

