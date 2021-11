Carlos Bolsonaro apaga tweet em que criticava o novo partido do seu pai

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O partido que vai abrigar Jair Bolsonaro, o PL e o seu presidente, Valdemar Costa Neto, já foram alvos de postagens no Twitter de Carlos Bolsonaro, o filho mais cibernético do presidente, informa Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.

"Em 27 de abril de 2016, o vereador postou reportagem relatando que um delator apontava propina de 3,5% para o antigo PR (hoje, PL) e Valdemar Costa Neto nos contratos de Furnas. O post, porém, foi apagado do perfil pessoal de Carlos na rede social. Antes de se eleger presidente, Bolsonaro era crítico do Centrão, mas mudou de comportamento e agora vai se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto para tentar a reeleição em 2022", acrescenta.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE