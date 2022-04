Carlos Bolsonaro apresenta projeto para proibir o ensino de 'marxismo, socialismo e ideologias afins' em escolas do rio

Projeto do vereador de extrema direita quer proibir até "interpretações acadêmicas" em torno dos assuntos edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos - RJ) apresentou nesta terça-feira (12) um projeto visando proibir o ensino de temas como marxismo, socialismo, comunismo e "ideologias afins" nas escolas municipais, públicas e privadas, da capital fluminense.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, o projeto prevê a proibição em salas de aula de "publicações, análises e interpretações acadêmicas" e as escolas que abordarem os assuntos poderão ter o alvará de funcionamento cancelado pelo poder público.

O projeto ainda precisa de pareceres de diversas comissões da Câmara de Vereadores, incluindo as de Justiça e Educação.

