Carlos Bolsonaro ataca "passaporte da vacina" e Eduardo Paes defende vacinação

Sputnik – Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciar na manhã de ontem (27), três decretos com restrições à circulação de não imunizados pela cidade, determinando a exigência de comprovante de vacinação contra a COVID-19 para a entrada em espaços de uso coletivo, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), disse que tomará providências, pois o decreto fere a Constituição.

​Logo em seguida, o prefeito do Rio ironizou a publicação do vereador, dizendo que as providências a serem tomadas seriam "as doses das vacinas".

​Paes publicou no Diário Oficial hoje (27) um decreto, que passará a valer a partir do dia 1º de setembro, no qual ficou determinado que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, como teatros, cinemas, academias e museus.

O comprovante pode ser através da caderneta de vacinação em papel ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização.

Quem não tomou as duas doses da vacina poderá acessar os ambientes, desde que comprove que tomou a primeira, e que ainda aguarda a data da imunização final, segundo o jornal O Dia.

