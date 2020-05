Carlos Bolsonaro chama Doria de “calça encravada” e afirma que ele apelidou quem quer trabalhar de “miliciano”

"Você, que quer trabalhar para garantir o mínimo sustento de sua família, o calça encravada não quer e te apelidou. Seguem as palavras do líder de muitos outros governantes estaduais e prefeituras do Brasil", afirmou o vereador Carlos Bolsonaro no Twitter edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chamou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de "calça encravada" e afirmou que o tucano teria apelidado quem quer trabalhar, de "miliciano ideológico".

"Você, que quer trabalhar para garantir o mínimo sustento de sua família, o calça encravada não quer e te apelidou. Seguem as palavras do líder de muitos outros governantes estaduais e prefeituras do Brasil", escreveu o filho de Jair Bolsonaro no Twitter.

Você, que quer trabalhar para garantir o mínimo sustento de sua família, o calça encravada não quer e te apelidou. Seguem as palavras do líder de muitos outros governantes estaduais e prefeituras do Brasil: pic.twitter.com/fxmO2NDm3h — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 5, 2020

Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (4), Doria criticou protestos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro participou de um protesto em Brasília (DF).

"Neste final de semana o Brasil assistiu mais uma vez, estarrecido, manifestação de milicianos ideológicos, que em várias cidades do pais fizeram manifestações, carreatas, buzinaços, soltaram rojões, proferiram palavrões e agressões à várias pessoas", acrescentou.

"O mesmo ocorreu ontem em Brasília, mais uma vez, em frente ao Palácio do Planalto, com jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas de veículos de comunicação, em especial um fotógrafo do jornal 'Estado de S. Paulo' que foi covardemente agredido".

