Carlos Bolsonaro divulga programa copiado da gestão do PCdoB no ministério do Esporte

Vereador Carlos Bolsonaro postou um vídeo com a chamada “Governo Bolsonaro”, no qual o ministro Osmar Terra (Cidadania) divulga o projeto “Lapidando Cidadãos”, cópia do antigo projeto “Segundo Tempo”, criado pela gestão do PCdoB, em 2003, primeiro ano do governo Lula. O ex-ministro do Esporte e atual deputado federal, Orlando Silva (PCdoB-SP) criticou o parlamentar edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) divulgou, na manhã deste sábado (8), um vídeo com a chamada “Governo Bolsonaro”, no qual o ministro da Cidadania, Osmar Terra, divulga o projeto “Lapidando Cidadãos”, uma cópia exata do antigo projeto “Segundo Tempo”, criado pela gestão do PCdoB, ainda em 2003, primeiro ano do governo Lula. O ex-ministro do Esporte e atual deputado federal, Orlando Silva (PCdoB-SP) reagiu ao ver o vídeo: “o governo Bolsonaro nada realiza e tenta se apropriar do trabalho dos outros. Esporte no contraturno foi oferecido a milhões de crianças e jovens através do programa Segundo Tempo”.

O programa divulgado pelo filho de Jair Bolsonaro é financiado pela Lei de incentivo ao Esporte. De acordo com o deputado do PCdoB, a lei “foi elaborada no nosso governo". "Eu escrevi o texto e atuei no Congresso Nacional pela aprovação, com apoio direto do presidente Lula”.

Leia na Revista Forum