Carlos Bolsonaro diz que não mudará para Brasília e será candidato à reeleição no Rio

247 - Após a revelação da compra do apartamento em Brasília pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), o filho de Jair Bolsoanro afirmou ontem por meio das redes sociais que será candidato a reeleição na Câmara Municipal do Rio.

“Não morarei no Texas ou Marte, continuo no RJ, sou pré-candidato, presente nas sessões e tudo segue normal!”, escreveu Carlos Bolsonaro em sua conta no Twitter.

Alvo de investigações acerca de um esquema de “rachadinha” e pela contratação de funcionários fantasmas em seu gabinete no Rio, o vereador Carlos Bolsonaro comprou um apartamento à vista em Brasília e que não está registrado em seu nome. Segundo reportagem da revista Crusoé, o imóvel, que custou R$ 470 mil, está registrado em nome da mãe, Rogéria Bolsonaro.

Depois de deixar o PSC para ingressar no Republicanos, Carlos gerou a expectativa de ser puxador de votos da legenda. No entanto, recentemente, o vereador usou as mesmas redes sociais para para dizer que pretende ajudar o pai em Brasília.

Em sua postagem, Carlos disse que poderia ter chegado “o momento de um novo movimento pessoal”.

Crluxo é apontando como o principal responsável pela comunicação de seu pai, o que desagrada muito setores aliados.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o vereador não anda satisfeito com a versão 'paz e amor' de Bolsonaro e alertou o pai sobre ele estar perdendo apoio nas redes, principalmente após as ações do Facebook com a suspensão de páginas bolsonaristas.





Igreja Universal

A reportagem destaca ainda que a ida do clã Bolsonaro para o Republicanos faz parte de um acordo nacional entre a legenda, ligada ao líder religioso da Igreja Universal, bispo Edir Macedo, e Jair Bolsonoro.

"O namoro entre Bolsonaro e a Igreja Universal começou às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018 com o apoio declarado de Edir Macedo ao então candidato do PSL. Em março deste ano, Flávio e Carlos se filiaram ao Republicanos. A Universal é a mais relevante denominação neopentecostal do país, e o Republicanos integra o grupo do centrão, a qual Bolsonaro buscou apoio para formar sua base no Congresso", destaca o jornal..

De olho na sucessão na prefeitura do Rio, o prefeito Marcelo Crivella deixaria a cadeira de vice à disposição para a indicação de qualquer nome bolsonarista.

