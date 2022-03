Carlos Bolsonaro diz que viagem à Rússia foi a convite de aliado de Putin

Apoie o 247

247 - A viagem à Rússia do vereador Carlos Bolsonaro, filho zero dois de Jair Bolsonaro, foi a convite do membro do parlamento russo e presidente do Comitê de Assuntos Internacionais, Leonid Slutsky. O membro da Duma faz parte do time de negociadores por um cessar-fogo no conflito armado na Ucrânia.

O convite, assinado em 8 de fevereiro por Slutsky, foi incluído por Carlos junto de um ofício em que comunicava a viagem ao presidente da Câmara carioca, datado de 11 de fevereiro. O documento foi enviado nesta sexta-feira, 11, ao STF pela Câmara Municipal.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia cobrado explicações da Casa e da Presidência da República a respeito da presença de Carlos na comitiva, em petição protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A presença de Carlos na comitiva brasileira foi alvo de indignação, uma vez que ele não integra formalmente o governo federal. (Com informações da revista Veja).

