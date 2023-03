Carlos Bolsonaro, enquanto vereador do Rio, passou pelo menos 141 horas no gabinete de seu pai em Brasília

Apoie o 247

247 - Durante o período de outubro de 2019 a junho de 2021, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) esteve presente no gabinete pessoal de seu pai, Jair, no Palácio do Planalto, por pelo menos 141 horas, de acordo com informações obtidas pela agência de dados independente Fiquem Sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação. Em um único dia, 16 de junho de 2020, o vereador chegou ao prédio em Brasília às 9h45 e permaneceu até 22h42, totalizando quase 13 horas ininterruptas. Carlos Bolsonaro é vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As informações foram publicadas no Estadão.

Após a Controladoria-Geral da União (CGU) derrubar o sigilo das informações, os registros de visitas dos filhos de Jair ao Planalto foram liberados. Jair Renan, o "04" de Bolsonaro, foi o filho que passou mais tempo no gabinete, totalizando 151 horas em menos de dois anos. Eduardo Bolsonaro esteve no Planalto quatro vezes, somando 7 horas, enquanto Flávio Bolsonaro não aparece nos registros de visitas.

Ao todo, os três filhos totalizam aproximadamente 300 horas no Palácio do Planalto entre outubro de 2019 e junho de 2021. Alguns registros não informam o horário de saída, o que impossibilita o cálculo da duração das visitas e foram desconsiderados na contagem.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

