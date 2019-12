Carlos Bolsonaro exalta a política da 'não reciprocidade' praticada por seu pai

"Após iniciativa do Presidente Bolsonaro, isenção de vistos para o Japão, Canadá, Austrália e EUA, o turismo no Brasil tem aumento de 158% de reservas para 2020", afirmou Carlos Bolsonaro. Governo Jair Bolsonaro permitiu a concessão de vistos para estrangeiros sem receber algo em troca edit

247 - O vereador licenciado Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) usou o Twitter para exaltar a política externa de "não reciprocidade" do governo Jair Bolsonaro, que permitiu a concessão de vistos para estrangeiros sem receber algo em troca.

"Após iniciativa do Presidente Bolsonaro, isenção de vistos para o Japão, Canadá, Austrália e EUA, o turismo no Brasil tem aumento de 158% de reservas para 2020. Empregos, economia e desenvolvimento social. Via @MTurismo e @EmbraturNewsa", escreveu o parlamentar no Twitter.

O decreto do governo sobre os vistos entrou em vigor em 17 de junho deste ano e foi "unilateral", naõ valendo para brasileiros que viajarem aos quatro países.