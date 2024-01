Carlos Bolsonaro mostra casa revirada e um detalhe: tem as bandeiras dos EUA e de Israel na parede

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para divulgar um vídeo da sua residência no Rio de Janeiro após ela ter sido vasculhada pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o esquema ilegal de espionagem contra criticos e opositores do governo Bolsonaro pela Agência Basileira de Inteligência (Abin). No vídeo, Carlos Bolsonaro diz ter encontrado "muitas coisas reviradas e largadas abertas". Um detalhe, porém, chama atenção: bandeiras dos Estados Unidos e de Israel integram a decoração de um dos cômodos, sinalizando o alinhamento do clã Bolsonaro aos interesses estadunidenses e ao regime sioista do premiê israelense, Benjamin Netanyahu. No dia anterior, Bolsonaro havia gravado uma live utilizando uma camisa de Israel. A operação da Polícia Federal, deflagrada na segunda-feira (29), teve Carlos Bolsonaro como alvo principal e faz parte de uma investigação que apura casos de espionagem ilegal pela Abin durante o governo Bolsonaro. O inquérito teve início após a imprensa revelar, em março de 2023, que a agência havia contratado um programa espião israelense, o FirstMile, para monitorar sem amparo legal os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. O monitoramento ilegal atingiu críticos e opositores do governo Bolsonaro, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Carlos Bolsonaro estava na casa da família em Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), quando soube da operação. Além da residência, os agentes realizaram buscas em seu escritório político, localizado na Zona Norte do Rio, e em seu gabinete na Câmara dos Vereadores, no Centro da capital fluminense. A Polícia Federal apreendeu o telefone do vereador e mais três computadores que estavam na casa de veraneio da família.

Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo. pic.twitter.com/vhyqPwQS2l — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2024

