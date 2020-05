Carlos Bolsonaro celebra revogação de portaria sobre prisão para quem furar isolamento

O vereador Carlos Bolsonaro fez referência à revogação de uma portaria que punia quem descumprisse medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do coronavírus, enquanto o seu pai, Jair Bolsonaro, viola recomendações da OMS e coloca em risco a saúde dos brasileiros edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) resolveu comemorar a decisão do ministro da Justiça, André Mendonça, e do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que revogou portaria editada pelos antecessores. A proposta punia quem furasse o isolamento social.

"STF decidiu que estados e municípios seriam responsáveis pelas restrições no emprego e vida. Os novos @JusticaGovBR e @minsaude revogam Portaria de sérgio & mandetta que permitia prisão de cidadão no caso covid-19. Diante de indicativos podemos sonhar que vem nova postura por aí", disse o parlamentar no Twitter.

Finalmente sendo mais incisivos diante da covardia que fazem com o a população, @AmendoncaMJSP Ingressa com HC específico visando garantir liberdade de expressão dos cidadãos. Mais específico do Ministro @AbrahamWeint e demais pessoas que estão sendo CAÇADAS. May 28, 2020

