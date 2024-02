Carlos Bolsonaro se revolta com MBL e denuncia "baixaria"

Apoie o 247

247 – O vereador Carlos Bolsonaro se revoltou com integrantes do MBL, que ironizaram a prisão de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Esses caras que HOJE pedem a 'união da direita'. Jamais foram de direita. Cavaram apenas uma oportunidade junto ao sistema para tentarem ludibriar o brasileiro. Fazer esse tipo de colocação é a baixaria que jamais pensei que esses sujeitos pudessem chegar ao ponto!", afirmou. Confira:

Esses caras que HOJE pedem a “união da direita”. Jamais foram de direita. Cavaram apenas uma oportunidade junto ao sistema para tentarem ludibriar o brasileiro. Fazer esse tipo de colocação é a baixaria que jamais pensei que esses sujeitos pudessem chegar ao ponto! https://t.co/2nyMUaWSqD continua após o anúncio February 9, 2024

