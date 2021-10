Carlos Bolsonaro tenta derrubar passaporte da vacina no Rio e sofre derrota de lavada

Apoie o 247

Metrópoles - O projeto de decreto legislativo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que previa o fim do passaporte da vacina, foi derrubado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A votação aconteceu na sessão dessa quarta-feira (20) e foi rejeitada por 30 votos contra 4.

O filho do presidente Jair Bolsonaro queria suspender o Decreto Rio nº49335, feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), que obriga a comprovação de vacina contra Covid-19 para entrar em estabelecimentos.

A proposta de Carlos Bolsonaro foi derrubada pelo voto de 30 vereadores contra quatro a favor. Além do vereador autor, deram o parecer favorável ao projeto Gabriel Monteiro (PSD), Vitor Hugo (MDB) e Rogério Amorim (PSL).

“Basicamente essa exigência para frequentar ambientes fechados e coletivos tem como princípio, tem como objetivo básico, a proteção ao próximo, ou seja, precisamos entender que isso é fundamental”, disse o vereador Átila Nunes, ao defender a manutenção da obrigatoriedade do passaporte da vacina.

