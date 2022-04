Carlos Bolsonaro trava batalha para tenta impedir cassação de seu amigo Gabriel Monteiro, acusado de estuprar menores

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Defensor da moral e dos bons costumes, Carlos Bolsonaro está entre o grupo de vereadores do Rio de Janeiro que tenta impedir a cassação do mandato de Gabriel Monteiro na Câmara do município. Monteiro é acusado de abuso sexual, estupro e assédio sexual.

Carluxo, junto de outros vereadores bolsonaristas, vem tentando esvaziar as acusações contra o parlamentar alegando que não existem provas o suficiente para cassá-lo.

Alguns vereadores, contudo, alegam que as intenções de Carlos nada têm a ver com a defesa por si só de Monteiro, mas de não deixar o caso respingar na base política do pai e no PL, partido de Bolsonaro e de Monteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carlos não defendeu, e nem criticou, o vereador publicamente desde que as denúncias vieram à tona. Como não frequenta a Câmara, também não participou ativamente das reuniões na Casa sobre o caso, mas vem costurando o caso por trás com os colegas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Conselho de Ética da Câmara notificou Monteiro sobre seu processo de cassação nesta segunda-feira (25). O parlamentar tem 20 dias para apresentar sua defesa. Como antecipado pela coluna, quem está envolvido na linha de frente de defesa do vereador tem escutado dos vereadores da Câmara do Rio que o ex-PM não será cassado, mas sim advertido e afastado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE