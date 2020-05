Carlos Bolsonaro tuíta vídeo do pai debochando de uso de “tubaína” por esquerdistas e apanha nas redes

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) resolveu tuitar o vídeo em que o pai, Jair Bolsonaro, debocha das mais de mil mortes em menos de 24 horas pelo coronavírus, dizendo que vai flexibilizar o uso da cloroquina com a frase: quem é de direita toma cloroquina, que é de esquerda, tubaína.

"A verdade sem a distorção e a narrativa dos porcos", disse o parlamentar, ao divulgar o trecho da entrevista do pai ao jornalista Magno Martins.

Internautas não perdoaram.

"Este é o presidente @jairbolsonaro que ganhou para lutar pelo povo e oferecer um país melhor para os brasileiros,, não se preocupa com ninguém nem com os doentes nesse momento de pandemia não era pra usar esse tom de deboche com a saúde do país tantas vidas perdidas", disse um deles.

Outro escreveu: "Se olharmos para trás e vermos que a cloroquina funciona, estaremos com a consciência tranquila”... e se for provado que ela piorou a situação dos doentes? Quem vai trazer a vida dos pacientes de volta? Irresponsáveis!!!".

Um usuário postou: "A verdade sem distorção é o absurdo que seu pai falou novamente. Cloroquina como placebo? Um remédio perigoso como esse ele está colocando como se fosse água com açúcar?".

Mais uma pessoa demonstrou indignação. "Tu é retardado, cara? Que narrativa? O vídeo que circula mostrando a piada e esses são a mesma coisa. Não há "contexto" no vídeo completo que mude o sentido da piada. Retardado".

