Carlos Bolsonaro vai tirar licença da Câmara do Rio durante campanha presidencial do pai

247 - O filho 02 de Jair Bolsonaro (PL), Carlos (Republicanos), vai pedir licença do cargo de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para ajudar o pai na campanha de reeleição à presidência da República, a partir de 16 de agosto. A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Carlos já havia feito o mesmo durante a campanha eleitoral de 2018. O 02, desde aquela época, é a mente por trás da estratégia das redes sociais de Jair, sempre adotando uma postura mais radical, que dialoga com o 'núcleo duro' dos apoiadores bolsonaristas. Recentemente, ele entrou em conflito com seu irmão 01, Flávio (PL), e os marqueteiros do partido do pai, por defenderem a adoção de um tom mais político e sóbrio na campanha.

Assim como seu irmão 03, Eduardo (PL), Carlos não foi à convenção do PL que lançou Jair como candidato à presidência, no domingo (25). O 02 estava viajando para os EUA, em férias.

Ainda de acordo com a coluna do Igor Gadelha, a licença de Carlos na Câmara do Rio não deverá ser remunerada.

