Carlos Giannazi: comunidades de ódio que promovem ataques em escolas cresceram nas redes sob o bolsonarismo

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) concedeu entrevista ao Giro das 11, da TV 247, em que abandonou a questão da violência nas escolas e apoiou a influência da extrema direita na força desse tipo de violência. Giannazi destacou que a violência nas escolas sempre existiu, mas que atualmente ela é orquestrada pelas redes de internet da extrema direita, que propagam discursos de ódio e violência.

Segundo o deputado, essa violência é produzida por células nazifascistas que existem no Brasil e que sustentam, principalmente, nas redes sociais das comunidades de ódio. Ele enfatizou que essas redes se articulam com o lobby das armas e com o discurso do bolsonarismo, e que tudo isso está interligado.

Giannazi também afirmou que a venda de armas é um interesse direto da extrema direita, e que a continuação dessa política é uma tentativa de gerar pânico, medo e terror, uma vez que Bolsonaro já não tem mais o megafone da Presidência da República. "Essa proposta de armar os professores é absurda. Em vez disso, os professores deveriam ter aulas de artes marciais para se defender", afirmou.

"Acho que essas coisas estão conectadas porque foi no último período sobretudo dos quatro últimos anos que nós tivemos o agravamento dessa situação no governo Bolsonaro, que estimulava o tempo todo o armamento, a política de ódio, da violência, da homofobia, do machismo, da violência contra as mulheres. Era o tempo todo e agora isso tem essa consequência", acrescentou Carlos Giannazi.

Diante desse cenário, o deputado defendeu a importância de combater a violência nas escolas e de se opor à política de armamento, discursos de ódio e violência propagados pela extrema direita. Ele destacou a importância de uma educação que promova valores como a tolerância, o respeito e a solidariedade, e que forme cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.