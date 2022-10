Carlos Lupi: 'Lula vai dobrar a diferença na votação'

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, descartou nesta quarta-feira (5) a existência de uma "onda bolsonarista" após Jair Bolsonaro (PL) receber o apoio dos três governadores dos três maiores colégios eleitorais do Brasil: Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo, Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro. "Ouso dizer que o nosso Lula vai dobrar a diferença na votação, para 10 a 12 milhões [de votos]", disse o pedetista em um hotel no centro da capital paulista.

"Não acredito [em uma onda bolsonarista]. É muito difícil analisar um resultado eleitoral com a frieza de uma pesquisa. O comportamento na política não é ciência exata. Acho que Bolsonaro já foi no teto. Alguém tem dúvida de que o Cláudio apoiava ele? É o mais do mesmo. Isso é sinal de que ele não conseguiu ampliar. Como é que ele vai avançar?", acrescentou.

O PDT aprovou nessa terça-feira (4) o apoio ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição. O petista disputará contra Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro.

Números das eleições

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

No estado de São Paulo, o candidato do PL somou 47,71% (12.239.989 votos) e o ex-presidente, 40,89% (10.490.032 votos).

No eleitorado paulista, o candidato ao governo estadual Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve 42,32% dos votos (9.881.786) e o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), 35,70% (8.336.805). Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

Em Minas, Lula teve 48,29% dos votos válidos (5.802.571 votos) e Bolsonaro, 43,60% (5.239.264 votos).

Entre os eleitores mineiros, o governador Romeu Zema (Novo) foi reeleito com 56,18% dos votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ficou em segundo lugar, com 35,08%.

No estado do Rio, Bolsonaro teve 51,09% (4,8 milhões de votos) contra 40,6% (3,8 milhões) de Lula. O governador Cláudio Castro foi reeleito, com 58% dos votos (4,9 milhões). O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ficou na segunda colocação, com 27% (2,3 milhões).

