Carlos Siqueira cobra do PT solução para chapa no Rio: "Freixo e Molon, são candidatos"

Para conseguir apoio do PT, Marcelo Freixo (PSB) defende abertamente que Alessandro Molon, do seu partido, desista do Senado edit

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, cobrou “tratamento melhor” do PT em relação às chapas para os governos estaduais. No Rio de Janeiro, os deputados federais Marcelo Freixo e Alessandro Molon são pré-candidatos do PSB ao governo e ao Senado, respectivamente.

Para conseguir apoio do PT, Freixo defende abertamente que Molon desista do Senado, pois os petistas querem lançar o deputado estadual André Ceciliano (PT) para senador.

Carlos Siqueira, no entanto, destacou que “os dois, Freixo e Molon, são candidatos”. “O PT que tem que resolver isso. Não fez em Minas Gerais, abrindo mão de candidatura para o PSD, que nem da chapa do Lula é? Nós indicamos o vice dele. Merecemos um tratamento melhor”, afirmou.

O presidente do PT no Rio, João Maurício, afirmou à CNN que o PT deixará a chapa de Freixo caso Molon mantenha candidatura. Na segunda-feira, um grupo de petistas, entre eles o ex-prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, declarou apoio a Rodrigo Neves, candidato do PDT ao governo do Rio.

