Carluxo questiona Freixo no STF após deputado chamá-lo de criminoso

247 - Advogados do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entraram com uma petição no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (30) para obter um pedido de explicações junto ao deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), acerca de declarações publicadas sobre o vereador e o presidente no Twitter na semana passada. A informação é do portal CNN Brasil.

Segundo os advogados de Carlos, Freixo acusou Bolsonaro e seus filhos publicamente de crimes sem explicitar quais seriam essas violações em uma publicação na rede social.

"Formação de milícia, atos violentos contra asinstituições democráticas, disseminação de fake news... São muitos os crimes de Sara Winter. Nenhum deles é mais grave do que os cometidos por @jairbolsonaro e seus filhos", escreveu Freixo.

