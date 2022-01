Carnaval de rua no RJ terá decisão em 10 dias, diz líder de associação

Presidente da associação de blocos de rua terá reunião nesta terça-feira (4/1) com prefeitura edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade de São Sebastião (Sebastiana), Rita Fernandes, disse nesta terça-feira (4/1) que a realização do Carnaval de rua do Rio de Janeiro deve ser decidida em dez dias.

“A gente vai se reunir hoje (terça-feira) para entender o cenário, mas o martelo não deve ser batido hoje. De acordo com as posições do secretário da Saúde, Daniel Soranz, a gente deve esperar mais uns dez dias para tomar uma decisão”, afirmou Fernandes.

Convocada por Fernandes, a reunião contará com o prefeito Eduardo Paes, o comitê científico da prefeitura, chefiado pelo secretário de Saúde, Daniel Soranz, e nove representantes de pequenos e grandes blocos da cidade.

PUBLICIDADE

Diante do aumento dos casos de Covid-19 no Rio, Paes vem dizendo que “é muito difícil” liberar o Carnaval de rua este ano. Segundo o prefeito, os cortejos não podem ser “do modelo tradicional”. Fernandes já afirmou que não realizará Carnaval “com restrições” e “se houver riscos para a população”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE