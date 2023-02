Carnaval do Rio deve movimentar R$ 4,5 bilhões na cidade, estima prefeitura

Número é 12% maior do que o valor levantado no município no último carnaval antes da pandemia, em 2020 edit

Agenda do Poder - O carnaval do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de R$ 4,5 bilhões para a cidade. O número é 12% maior do que o valor levantado no município no último carnaval antes da pandemia, em 2020, quando foram arrecadados R$ 4 bilhões.

A estimativa foi feita com exclusividade para a GloboNews pela empresa municipal de turismo, a Riotur, e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, com base no estudo “Carnaval de Dados”, feito pela Fundação João Goulart.

“A gente observa como a infraestrutura para o carnaval impacta e fica de legado para a cidade, como o carnaval tem a ver com o desenvolvimento humano para o carioca, para crianças, comunidades, e também os aspectos econômicos, que impactam. A cada R$ 1 investido na cidade, são R$ 6 de retorno”, destacou Rafaella Bastos, presidente da Fundação João Goulart.

O valor gerado no Rio de Janeiro tem influência na economia do país como um todo. Durante os 4 dias de carnaval, a cidade do Rio de Janeiro, sozinha, movimenta cerca de um terço de toda a cifra que o período movimenta em todo o Brasil.

Apenas com os blocos, a festa nas ruas da capital fluminense deve levantar R$ 1,2 bilhão, o que representa um aumento de 20% em comparação com 2020, quando a renda foi de R$ 1 bilhão.

O Imposto Sobre Serviços (ISS) no período deve arrecadar R$ 23,3 milhões, um aumento de 20% este ano em comparação a 2020, quando o município arrecadou R$ 19,4 milhões.

“O carnaval é uma matriz de conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro e impacta o país”, disse Rafaella. Com informações do G1.

