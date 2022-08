Carol Proner será anfitriã de encontro em defesa da candidatura de André Ceciliano

Apoie o 247

247 - A advogada Carol Proner, uma das lideranças da ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia), será a anfitriã de um encontro em sua casa nesta quinta-feira (4) em defesa da escolha do PT pelo nome de André Ceciliano como candidato ao Senado Federal na aliança com o PSB no Rio de Janeiro.

>>> Em áudio, Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

A informação havia sido publicada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, no Globo, mas com a informação incorreta de que Chico Buarque, companheiro de Carol Proner, também seria um dos anfitriões. O artista, no entanto, não se posicionou sobre o episódio PT-PSB e não estará presente no evento.

A jurista articula o encontro como parte de sua atividade política, autônoma da vida de Chico. O evento será na casa de Carol Proner - não na residência onde vive o casal. O encontro vai reunir em sua maioria juristas e advogados.

