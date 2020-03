Carreata do ódio ganha a Paulista e é recebida a vaias, 'Fora Bolsonaro' e panelaço

247 - Manifestantes voltaram às ruas neste domingo (29) em carreatas para pedir a suspensão de medidas anticonfinamento adotadas por alguns estados em meio à crise do coronavírus.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "criticadas pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e impulsionadas por discurso do próprio presidente, uma das carreatas passou por grandes avenidas de São Paulo, como a Paulista, e foi recebida com panelaços de prédios e gritos de "Fora, Bolsonaro" no centro."

A matéria ainda acrescenta que "Salvador também teve carreata na manhã desse domingo. O grupo de manifestantes pedia a volta do funcionamento do comércio e o fim do isolamento social. O buzinaço durou cerca de duas horas. Partiu da Boca do Rio, passou pela orla e por locais como a avenida Manoel Dias da Silva e seguiu em direção ao Farol da Barra, onde os participantes encerraram o ato no início da tarde."