Carretas contra Bolsonaro ocorrem em diversos locais de São Paulo

247 - Diversas carreatas contra Jair Bolsonaro ocorreram neste sábado, 20, exigindo vacina, auxílio emergencial e pedindo o impeachment do presidente. As manifestações foram organizadas pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Neste final de semana, pelo país, estão marcadas pelo menos 65 atividades do tipo.

Carreatas se reuniram de diversos locais para se encontrar na Avenida Paulista. Uma saindo da praça Charles Miller, no Pacaembu, reuniu 100 carros com adesivos e bandeiras contra Bolsonaro. Outras saíram em frente a Neo Química Arena, em Itaquera; no Largo do Socorro; e no sacolão Brasilândia. Elas vão se reunir no Masp.

No estado de São Paulo, outras carretas ocorreram no interior. De acordo com registros da CUT (Central Única dos Trabalhadores), manifestantes se reuniram em Campinas, Piracicaba, São José dos Campos, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Sorocaba, Suzano, Itaquaquecetuba e Poá.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.