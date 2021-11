Carro capota e deixa cinco feridos em SP

Apoie o 247

247 - Um carro capotou na madrugada desta quarta-feira (3) e deixou cinco pessoas feridas no bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Adélia Chohfi com a Rua Frei Antônio Ventura, ao lado do Terminal São Mateus.

De acordo com o portal G1, a polícia informou que o motorista teria perdido o controle da direção e bateu em uma parede. Depois colidiu contra um poste e capotou.

Testemunhas ajudaram a tirar as cinco vítimas do carro.

Mais acidente

Outro acidente na madrugada desta quarta-feira deixou uma pessoa ferida após a colisão entre um carro de luxo e uma moto, por volta da 1h30, no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua Groelândia, nos Jardins.

O motociclista foi levado com ferimentos ao Hospital São Paulo. Os dois ocupantes do carro de luxo não se feriram.

