Carro de Roberto Carlos para de funcionar na Zona Sul do Rio por falta de combustível (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O luxuoso carro do cantor e compositor Roberto Carlos parou de funcionar neste fim de semana na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do artista, o veículo ficou sem combustível. O carro é um Audi vermelho.

Sem conseguir dar partida no automóvel, Roberto Carlos saiu do carro e passou para outro, usado por seus seguranças.

A assessoria informou que o carro permaneceu parado durante a pandemia, visto que o cantor quase não saía. Durante este tempo, o veículo não foi abastecido. Roberto Carlos também não teria percebido que o tanque estava vazio.

PUBLICIDADE

Carro de luxo de Roberto Carlos para de funcionar em rua no RJ: https://t.co/hvKSvpF6Jy pic.twitter.com/jAAsuTeLAU — O POVO (@opovo) November 21, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE