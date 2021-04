Carro de som alerta população: 'seu comércio está fechado por conta do Bolsonaro, que negou vacinas' (vídeo)

O veículo tem circulado por ruas de cidade paulista com mensagens denunciando a omissão do governo no combate à pandemia e incentivando as pessoas a seguirem protocolos sanitários; assista edit

Revista Fórum - Desde o dia 8 de abril que um carro de som tem chamado a atenção da população de Sorocaba (SP). O veículo, diariamente, circula pelas ruas da cidade com denúncias sobre a omissão do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus, que já vitimou mais de 355 mil brasileiros.

“Está desempregado? Seu comércio está fechado? É por conta de Bolsonaro, que negou vacinas em 2020”, diz uma das mensagens emitidas pelo carro, entre outras críticas ao titular do Planalto, como “Fora, Bolsonaro”.

A iniciativa faz parte do movimento “Impeachment do Bolsonaro Já”, organizado pelo advogado e ex-deputado estadual Raul Marcelo (PSOL-SP). “Como não conseguimos fazer atos presenciais em função do agravamento da pandemia causado por Bolsonaro, tivemos a ideia de contratar um carro de som e levar a indignação da população brasileira contra o governo federal”, explicou o psolista.

