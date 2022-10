Carros oficiais e até ambulância são usados em campanha de Bolsonaro e Tarcísio em SP

Apoie o 247

247 - Mais de 100 políticos usaram carros oficiais e até ambulância para irem a um ato de campanha de Jair Bolsonaro na capital paulista no meio da tarde desta quinta-feira (20), denuncia reportagem do portal Metrópoles .

Foi flagrada mais de uma centena de veículos com placa preta de prefeituras, Câmaras Municipais e da Assembleia Legislativa de São Paulo estacionados no entorno do ginásio da Portuguesa, onde Bolsonaro discursou para uma plateia de políticos paulistas que declararam apoio a ele no segundo turno da eleição presidencial.

Após o evento, dois caminhões do lado de fora distribuíram uma enorme quantidade de material de campanha de Bolsonaro e do candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aos participantes. A reportagem flagrou assessores dos políticos colocando bandeiras e adesivos de Bolsonaro em veículos oficiais.

A reportagem flagrou uma ambulância cedida pelo governo do estado à Prefeitura de Estrela do Norte, município com cerca de 5 mil habitantes no interior do estado, abastecida com o mesmo material de campanha bolsonarista, assim como um veículo da Prefeitura de Guararema. Veja o vídeo.

