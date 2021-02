Cartão postal de SP, região da Ponte Estaiada vira palco de roubos e mortes

247 - A região da ponte estaiada Octávio Frias de Oliveira, conhecido por ser um dos mais belos pontos da cidade de São Paulo, agora tornou-se mais uma área de risco da capital após uma série de ataques a motociclistas e as mortes de duas pessoas baleadas na área no intervalo de uma semana.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, esses crimes a motoristas e motociclistas obrigaram a polícia a reforçar a vigilância nas avenidas e ruas no entorno do monumento com uma série de operações.

Os dois latrocínios (roubo com morte) deste ano equivalem a todos os crimes dessa natureza registrados pela polícia nos distritos policiais responsáveis pela região, o 34º DP (Vila Sônia) e 96 DPº (Monções), nos últimos dois anos, entre 2019 e 2020.

