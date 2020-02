Cartório do Rio de Janeiro fixa cartaz divulgando Aliança pelo Brasil

Um cartaz pedindo assinatura de fichas de apoiamento para a criação do Aliança foi fixado na porta 11º Cartório de Notas, em Niterói (RJ). Uma funcionária aborda transeuntes e dá a ficha na hora para que seja assinada e a firma reconhecida edit

247 - O 11º Cartório de Notas em Niterói (RJ), está animado no apoio ao Aliança pelo Brasil, futuro partido de Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Um cartaz pedindo assinatura de fichas de apoiamento para a criação do Aliança foi fixado na porta do cartório.

Uma funcionária aborda transeuntes e dá a ficha na hora para que seja assinada e a firma reconhecida.