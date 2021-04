Casa de praia de doutor Jairinho fica em área conhecida por abrigar milicianos

247 - A casa de praia do Dr. Jairinho, em Mangaratiba, próximo a Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio, onde o vereador e a namorada, Monique Medeiros, passaram o último carnaval, fica no Condomínio Sítio Bom. Trata-se de um lugar que abriga alguns milicianos notórios. A informação é do jornalista Ancelmo Goes, em sua coluna no jornal O Globo.

O vereador herdou do pai, o Coronel Jairo, ex-PM e deputado estadual, a base eleitoral em Bangu, na Zona Oeste do Rio, uma região fortemente influenciada pela milícia.

Jairinho e sua namorada são apontados como assassinos do menino Henry Borel, de 4 anos, após uma série de agressões físicas. Os dois permanecem presos.

