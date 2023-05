Casa desaba e mata uma pessoa no Rio

Apoie o 247

247 - Na noite de segunda-feira (1º), ocorreu um desabamento de uma casa no Morro da Cotia, situado no complexo do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em pelo menos oito membros de uma mesma família.

Daniel, um amigo da família, faleceu soterrado.

De acordo com o G1, dos oito feridos, sete são menores de idade, incluindo quatro crianças pequenas. A casa de três andares estava localizada na Avenida Menezes Cortês (Grajaú-Jacarepaguá), próximo à pista de descida para a Zona Norte e abrigava uma família de dez pessoas, mas nem todas estavam presentes no momento do acidente. Testemunhas relataram que a residência foi atingida por um deslizamento de terra.

