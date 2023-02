Casa na periferia de Belo Horizonte vence concurso internacional de arquitetura

A “Casa no Pomar do Cafezal", do artista Kdu dos Anjos, localizada na periferia de Belo Horizonte, foi eleita a campeã na categoria Casa do Ano pelo projeto ArchDaily edit

247 - A “Casa no Pomar do Cafezal", localizada na Vila Cafezal, localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi eleita a campeã na categoria Casa do Ano, promovido pelo projeto internacional de arquitetura ArchDaily. A informação foi confirmada pelo proprietário do imóvel, o artista Kdu dos Anjos, ao site BHAZ.

O projeto do imóvel de 66m², que também é conhecido como “Barraco do Kdu”, foi idealizado pelos arquitetos Fernando Maculan e Joana Magalhães e contou com a colaboração de Cássio Lopes e Ricardo Lobato.

As obras começaram em 2018 e foram concluídas em 2020, por meio do coletivo Levante, que reúne arquitetos, engenheiros e estudantes em projetos voltados para a arquitetura na periferia urbana.

Segundo Kdu, a residência foi construída com os tijolos expostos, sem reboco e pintura, de forma proposital, mas colocados deitados, de forma diferente de outras moradias da periferia visando melhorar a eficiência térmica do imóvel.

Além disso, o projeto também adotou soluções ambientais para assegurar uma melhor ventilação natural.

“Eu acho que é muito significativo botar a favela no topo do mundo porque a nossa arquitetura sempre foi tida como ruim, como medíocre e mal feita. Mas, na verdade, quem constrói as cidades somos nós, os favelados”, disse Kdu dos Anjos.

