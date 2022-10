Casagrande declara voto em Haddad e alerta: "Não podemos deixar São Paulo na mão de um paraquedista"

Apoie o 247

247 - "Cresci jogando bola nos campinhos de terra, na rua, na quadra da escola, em uma época em que praticar esporte era um benefício de todos. As escolas tinham um trabalho forte para ver em qual esporte as crianças se encaixavam. Era um trabalho de descoberta de aptidão esportiva", escreve o ex-jogador de futebol Casagrande em artigo no UOL.

Casagrande relata que conversou sobre o assunto com o candidato do PT ao governo de São Paulo e destaca que viu muito interesse dele em fazer com que as crianças da periferia (que não conseguem pagar uma escolinha) voltem a ter acesso ao esporte.

Casagrande declara seu voto em Fernando Haddad. E critica o candidato bolsonarista, Tarcísio de Freitas. "São Paulo tem tantas coisas graves para serem resolvidas e o candidato de Bolsonaro pensa nisso? Em mudar algo que está dando certo, que está protegendo a vida dos policiais militares?"

"O professor Fernando Haddad conhece a cidade e o Estado de São Paulo como poucos políticos conhecem. Tarcísio não sabe nem os nomes dos bairros da capital. No debate da Band, por exemplo, falou errado o nome do bairro dos Campos Elíseos, chamando de Campos dos Elíseos".

"Tarcísio é um candidato paraquedista. Pulou para cair em um lugar onde quer ser eleito, ganhar poder e visibilidade, sem qualquer identificação com os paulistanos e os paulistas".

