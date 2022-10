Casagrande: "Haddad fez 7 a 1 em Tarcísio, que precisa se explicar sobre Paraisópolis"

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Walter Casagrande avaliou o desempenho de Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) - candidatos ao governo de São Paulo -, no último debate antes das eleições, realizado pela Globo nesta quinta-feira (28). Casagrande elogiou a participação de Haddad e comparou a uma partida de futebol:

“O professor [Haddad] deu uma aula de conhecimento do estado [São Paulo] para um paraquedista que veio cair aqui do nada. Um cara que é do Rio, iria ser candidato ao Senado pelo estado de Goiás e veio disputar o governo de São Paulo”, completou.

>>> "Tarcísio organizou uma farsa em Paraisópolis para fraudar as eleições", diz Joaquim de Carvalho

Casagrande fez duras críticas ao candidato bolsonarista que, em sua opinião, mostrou despreparo para governar São Paulo. “Não tem planejamento algum, não sabe responder e nem explicar nada. Gaguejou diversas vezes. Mente como seu nefasto líder [Bolsonaro]”.

O jornalista foi enfático quanto a resposta de Tarcísio sobre o caso de Paraisópolis, quando a equipe do candidato pediu para que o repórter-cinematográfico da Jovem Pan Marcos Andrade apagasse as imagens que gravou de um agente da Abin e policiais à paisana, da equipe do próprio Tarcísio, disparando tiros em Paraisópolis, numa ação que matou um jovem desarmado chamado Felipe Silva de Lima, de 28 anos.

“O candidato Tarcísio disse que pediu para apagar as imagens do tiroteio de Paraisópolis por segurança. Mas, na verdade, ele quis apagar as provas, as evidências, como bem disse o professor Haddad. O que Tarcísio quer esconder? Tarcísio vai precisar se explicar sobre o caso de Paraisópolis, que está a cada momento ficando mais grave e complicado para ele. Não tem como votar nesse cara, que quer trazer o sistema miliciano para cá. Nós, paulistas e paulistanos, não vamos permitir”, finalizou.

