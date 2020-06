Casal consegue, na Justiça, direito a cultivar maconha para uso medicinal em filhos

Defensoria Pública do Estado de São Paulo obteve a concessão de um habeas que permite o cultivo da planta herbácea com finalidade medicinal para duas crianças com Transtorno do espectro Autista (TEA) edit

247 - A Defensoria Pública do Estado de São Paulo obteve a concessão de um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) que permite o cultivo da cannabis sativa por um casal que tem dois filhos com Transtorno do espectro Autista (TEA). A planta herbácea será consumida com finalidade medicinal. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A família residente de Campinas não tem condições financeiras para custear um tratamento através de óleo importado, além de passar por transtornos com o fornecimento do produto, acrescenta a reportagem.

As duas crianças, uma de 7 e outra de 10 anos de idade, apresentam “déficit significativo e persistente da comunicação e interação social em múltiplos contextos, padrão restrito e repetitivo do comportamento, interesses e atividades, além de alterações da integralidade sensorial”, de acordo com laudo médico.

