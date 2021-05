Casal de Minas Gerais prende galinha em cachorro e solta bomba neles

Vídeo com o ato de maus-tratos foi gravado num povoado do interior de Minas e compartilhado no Instagram pela ativista Luisa Mell edit

Trendsbr - Um casal que vive em Onça do Pitangui (MG) foi preso depois que a apresentadora e ativista ambiental Luisa Mell publicou um vídeo em que eles realizam maus-tratos contra animais.

"Meu Deus! Centenas de pessoas nos mandaram esse terrível vídeo! Amigos olhem que atrocidade! Que covardia! As pessoas ainda filmam, dão risada e postam?! Pelas informações que tenho até agora a mulher se chama Juliana Gomes [...] Delegados da causa animal de todo o Brasil me ajudem!", diz a influenciadora digital na gravação compartilhada no Instagram na última quinta (27/5).

Assim que ela divulgou em sua rede social a cena que mostra uma galinha presa nas costas de um cachorro e, em seguida, uma bomba sendo acesa neles, várias celebridades comentaram a atitude repugnante.

"Absurdo! Temos que descobrir, vou entrar com ação no Ministério Público e tomar todas as providências!", diz o deputado federal Fred Costa (Patriotas-MG).

"Jesus amado! Que coisa horrível. Monstros", publica a atriz mineira Isis Valverde também em resposta a Luisa Mell.

"Prende umas galinhas na cabeça dela e estoura muitos morteiros no rabo [sic] dela '(tolerância zero pra esse povo)' [sic]. Ainda dizem que somos animais racionais, me diga... Pra que ter cachorro? Pra bater? Pra maltratar? Pra fazer com que ele não tenha o extinto [sic] animal? Me desculpem, mas se fizerem igual com essa veia [sic] e com as pessoas em volta, eu vou aplaudir e rir, como eles fizeram", afirma a apresentadora e empresária Xuxa Meneghel no Instagram.

Prisão dos acusados dos maus-tratos

De acordo com matéria publicada pelo portal G1 na última sexta (28/5), a mulher de 37 anos e o homem de 48, que não tiveram as identidades reveladas, são moradores do povoado de Capoeira Grande, em Onça do Pitangui (MG), a 121 km de Belo Horizonte (MG), e teriam registrado a atitude revoltante no dia 25 de maio.

Eles foram presos após as denúncias nas redes sociais e pelo vídeo compartilhado por Luisa Mell. Ao portal de notícias da Globo, as autoridades afirmam que o casal confessou ter feito os maus-tratos e que a galinha estava morta quando foi presa ao corpo do cachorro. Além disso, o ato vergonhoso seria uma forma de "repreender" o cãozinho que teria atacado e comido algumas galinhas que eles criam.

"Foi instaurado um inquérito para apuração dos fatos. Os dois vão responder pelo crime de maus-tratos de animais, que teve a pena aumentada no caso de crime contra animais domésticos. A Polícia Civil tem agora 10 dias para concluir as investigações. Se as informações forem procedentes serão indiciados", diz delegado regional Carlos Henrique Gomes Bueno ao G1.

Vale lembrar que em setembro de 2020 o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.064, que altera a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata de maus-tratos contra animais, para acrescentar um item ao parágrafo primeiro do Art. 32: "Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda".

