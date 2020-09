Casal gay sofre agressões verbais e ameaças de mulher

Portal Forum - Um casal foi vítima de homofobia em uma clínica veterinária de Birigui, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (25). Uma mulher, que não foi identificada, também cliente do estabelecimento, ofendeu o casal e ameaçou agredi-los fora do local. Ela precisou ser advertida diversas vezes por um funcionário.



Em vídeo gravado por uma das vítimas, é possível ver a mulher falando diversas vezes “isso não é de Deus”. Ao ser questionada sobre o crime de homofobia estava cometendo, ela diz: “Eu não acho que é crime”.