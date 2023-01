Casal tem portão de casa pichado com suástica e 'fora gays'

Apoie o 247

247 - O portão de uma casa foi pichado neste fim de semana com a frase "fora gays" e uma suástica —símbolo nazista—, na zona norte do Rio de Janeiro. No imóvel, moram o professor Sérgio Viula e seu marido, o recepcionista André Dias.

“O André saiu para comprar ingredientes para fazer um bolo. Quando desceu, viu o portão pichado e ficou arregalado. Pedi pra ele fazer o bolo e falei 'eles não vão estragar nosso dia'.", relata Sérgio em reportagem publicada no portal UOL.

Viula disse que cresceu na rua onde a casa está localizada e que o responsável pela pichação tinha conhecimento que lá morava um casal de gays —já que a frase foi escrita no plural.

Eles desconfiam que a pichação tenha sido feita na madrugada de sexta (27) para sábado (28). A Polícia Civil do Rio informou que o caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e que "diligências estão em andamento para esclarecer" a situação.

