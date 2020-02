Caso Adriano: Justiça da Bahia determina que polícia forneça gravações de rádios usados por PMs

A justiça determinou que a Secretaria de Segurança da Bahia forneça as gravações dos rádios transmissores dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que participaram da operação realizada, no último dia 9, que acabou com a morte de Adriano da Nóbrega. edit

247 - O juiz Augusto Yuzo, que responde pelas comarcas de Esplanada e Alagoinhas, no Norte da Bahia, atendeu solicitação feita pelo Ministério Público (MP) baiano e determinou que a Secretaria de Segurança da Bahia forneça as gravações dos rádios transmissores dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que participaram da operação realizada, no último dia 9, que acabou com a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega. A reportagem é do jornal O Globo.

O objetivo da medida é o de esclarecer, entre outras coisas, os momentos que antecederam a morte do ex-caveira.

O juízo de Esplanada e Alagoinhas também determinou que um exame papiloscópico seja feito nas munições não deflagradas encontradas na pistola Glock, calibre nove milímetros, arma que foi supostamente encontrada com Adriano e que ele teria usado para disparar dois tiros contra um escudo usado por policiais que tentavam executar sua prisão.

A perícia pode esclarecer, neste caso, se Adriano chegou a manusear a munição usada na arma.