Caso Gabriel Monteiro: testemunha diz que o vereador pedia para ver o 'brinquedo'

"Mandava mostrar o meu brinquedo", relatou Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador do Rio

247 - Primeira testemunha a ser ouvida pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro no caso Gabriel Monteiro (PL), Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador, afirmou que o parlamentar saia do quarto em sua residência com o membro sexual ereto.

"E ainda me mandava mostrar o meu brinquedo", relatou Witeze, de acordo com a coluna de Ancelmo Goes, publicada nesta quarta-feira (25) no jornal O Globo.

Uma vereadora perguntou à testemunha o que era o "brinquedo" e ele afirmou ser o pênis. Mas que "nunca obedeceu".

O vereador Gabriel Monteiro é investigado após ser acusado de assédio sexual e moral por funcionários e ex-assessores.

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio decidiu nessa terça-feira (24) permitir que o vereador indique oito testemunhas de defesa.

No mês passado, o parlamentar virou réu por ter filmado sexo com uma adolescente.

