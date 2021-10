Caso Henry: babá foi cabo eleitoral de Jairinho em duas eleições

Thayná Oliveira Ferreira consta como prestadora do serviço de panfletagem nas eleições de 2016 e 2020 do TSE edit

Metrópoles - Thayná Oliveira Ferreira, babá de Henry Borel, que mudou novamente sua versão do caso ao dizer, em audiência nesta semana, nunca ter visto agressões do padrasto ao menino, foi cabo eleitoral do ex-vereador Dr. Jairinho em duas campanhas.

Seu nome consta em prestação de contas do médico nas eleições de 2016 e 2020 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com os dados, Thayná foi remunerada em R$ 675, em 2016, e em R$ 900, em 2020, pelo serviço de panfletista. O pai e o noivo da mulher também operaram como cabos eleitorais nos mesmos anos.

