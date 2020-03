Caso Paraisópolis: em crise com Doria, comandante da PM de São Paulo se demite

O Policial Militar, Marcelo Vieira Salles, entrou em desacordo com o governador de São Paulo por conta do afastamento de 31 PMs no caso da chacina de Paraisópolis edit

247 - O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Marcelo Vieira Salles, demitiu-se entregando o cargo à disposição do secretário da Segurança Pública, João Camilo Pires de Santos, informa reportagem da Folha de S. Paulo.

Segundo a Folha, “a saída do coronel é resquÍcio da operação policial em Paraisópolis que resultou na morte de noves pessoas, no final do ano passado. Salles tomou à frente na defesa dos PMs, mas ficou descontente com o governador Doria durante o processo. O caso mais grave foi o afastamento de todos os 31 PMs”. Desta forma, entrou em conflito com o governador tucano, pois defendia os PMs que realizaram a chacina na periferia da capital paulista.

A Folha ainda informa que “a decisão do tucano deixou descontente toda a cúpula da PM paulista, Salles especialmente” e que “foi neste contexto que Salles, em discurso na formatura de novos soldados, fez um desagravo público. ‘Não esperem reconhecimento daqueles que não conhecem o cheiro da pólvora ou o calor dos incêndios’”.