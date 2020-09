Casos de Covid-19 crescem 56% nas classes A e B da zona oeste de SP

247 - Estudo sorológico da Prefeitura de São Paulo aponta que os casos de Covid-19 em adultos cresceram 56% entre as classes A e B na região oeste da capital paulista.

“Essa foi uma doença que começou na região central, depois atacou em especial a periferia, e todos os inquéritos sorológicos mostram prevalência maior nos bairros de menor IDH. Mas esse dado tabulado traz esse aumento de 56% na região oeste da capital. Mas isso será apresentado na próxima semana”, disse o prefeito Bruno Covas (PSB) segundo a revista Veja.

Até então, os inquéritos sorológicos apontavam que as maiores taxas de incidência do novo coronavírus estavam localizadas nas classes mais baixas e em moradores de regiões periféricas do município. A mudança vem preocupando as autoridades sanitárias por representar um aumento territorial do contágio.

