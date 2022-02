Casos positivos de Covid caem de 40% para 12% em 7 dias no HC da cidade de SP

Apoie o 247

247 - Os casos positivos de covid-19 diagnosticados no Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo de 40% para 12% em uma semana, segundo levantamento realizado pela Divisão de Laboratório Central do hospital. A reportagem é do portal UOL.

De acordo com as informações do hospital, os percentuais correspondem à taxa diária de positividade de casos positivos da doença entre os dias 18 e 24 de janeiro em comparação com o registrado no último domingo (30).

Os dados das contaminações, segundo o HC, correspondem exclusivamente aos testes RT-PCR realizados entre funcionários e pacientes do hospital e não representa necessariamente a epidemiologia na população geral da capital paulista.

A redução registrada ocorre após o surgimento da variante ômicron do novo coronavírus, que deixou autoridades de saúde em alerta para uma explosão de casos de covid-19.

