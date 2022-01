Castro pede ao Governo Federal para mudar leilão do Santos Dumont. Paes e Ceciliano, da Alerj, também veem vícios em edital

Apoie o 247

ICL

247 - Após pressão de políticos e empresários do Rio de Janeiro, o Ministério da Infraestrutura, de acordo com anúncio desta quarta-feira (12), montará um grupo de trabalho para “aprimorar” o edital de concessão do aeroporto Santos Dumont à iniciativa privada. As informações são do jornal O Globo.

O aeroporto está previsto para ser leiloado durante a 7ª rodada de concessões aeroportuárias. A nota do ministério, comandado por Tarcísio Gomes de Freitas, foi formulada em conjunto com o governo do estado do Rio, chefiado por Cláudio Castro (PL).

Castro procurou Jair Bolsonaro (PL) para pedir mudanças no edital, muito criticado também pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual André Ceciliano (PT). O prefeito chegou a dizer que o edital continha vícios e eventual fraude.

PUBLICIDADE

O grupo a ser formado pelo ministério terá a participação de técnicos dos governos federal e estadual, além de representantes do consórcio contratado para elaboração dos estudos da 7ª rodada, setor produtivo fluminense e demais autoridades locais.

Há temor de que a ampliação do Santos Dumont, junto com sua concessão, esvazie o Galeão. O Santos Dumont, no entanto, não teria capacidade para atender toda a demanda de voos. Desta forma, outros aeroportos seria beneficiados, como os de Minas Gerais, São Paulo e Brasília.

PUBLICIDADE

Assim, voos internacionais direto para o Rio também seriam reduzidos, o que impactaria economicamente o estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE